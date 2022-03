Iryna (20) vluchtte uit Kiev en vindt veiligheid in Nijmegen: ‘Onderweg hielpen vreemden me alsof ik familie was’

VideoNIJMEGEN - Zeven dagen was Iryna Vasylieva onderweg van Kiev naar Nijmegen. Lopend, in een bus, urenlang in de file, met de trein en uiteindelijk per vliegtuig. ,,Oorlog is vreselijk. Maar het haalt ook het beste naar boven in mensen. Onderweg hielpen vreemden me alsof ik familie was. Ik ben hen zó dankbaar.”