Is de coronajeugd een ‘verloren generatie’? Dat zeker niet, maar er zijn wel degelijk zorgen

Toch is niet alles kommer en kwel. Het overgrote deel van de jeugd in deze regio staat stevig in de schoenen en kan best tegen een stootje. Tijdens de strenge lockdowns daalde hun geluksgevoel weliswaar flink, maar zodra er versoepelingen kwamen, nam hun gevoel van welbevinden weer toe. Met wat extra hulp van ouders en school komen ze er wel weer bovenop, is de verwachting.