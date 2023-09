Jacques onderzoekt jarenlang parkinson, en dan krijgt hij het ineens zelf: ‘Dit is een unieke kans’

Hoe Expo Bart de speelruim­te voor cultuur in Nijmegen vergroot: ‘Kunst haalt je uit je bubbel’

Vernieuwende kunst en speelse evenementen. Dat is het handelsmerk van Expo Bart die hiermee al twintig jaar Nijmegen verrijkt. Binnenkort in een nieuwe locatie op Nyma en over twee jaar ook nog met een cultuurcluster in de Nieuwe Honig. ,,Omdat kunst je anders leert kijken en denken.”