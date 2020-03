Jaguar ramt huis in Berg en Dal; woning ontruimd vanwege explosiegevaar

Automobi­list (34) vlucht met hoge snelheid en dreigt agenten met corona na crash in Overasselt

15:52 OVERASSELT - Een 34-jarige man uit Wanroij is vrijdagavond in de boeien geslagen toen hij met zijn auto strandde in Overasselt. Dat gebeurde nadat de Wanroijenaar in Nijmegen een stopteken van de politie negeerde en er met hoge snelheid vandoor ging, door woonwijken, via Malden naar Overasselt.