Jaguar ramt huis in Gelderland: ‘Ik dacht eerst aan enorm ongeluk op de rotonde’

Twee autobran­den in twee nachten in Malden, politie zoekt getuigen

8:20 MALDEN - Twee auto’s zijn dit weekeinde in Malden in vlammen opgegaan. Dat meldt de politie zondag in alle vroegte op social media. In de nacht van vrijdag op zaterdag brandde een auto rond 01.15 uur uit aan de Eendenpoelseweg in het dorp bij Nijmegen.