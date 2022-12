Jan moet na scheiding plotseling improviseren in zijn nieuwe kringloopwinkel: ‘Dit is helemaal niets voor mij’

Nijmegen wil regels voor kringloop­win­kels versoepe­len

NIJMEGEN - Nijmegen wil de regels voor kringloopwinkels in de stad verruimen. Dat is goed nieuws voor kringloopwinkel Maro en kringloopwinkel Marecel. Deze twee zaken in respectievelijk de Heidebloemstraat en Marie Curiestraat, beide in Nijmegen-Zuid, dreigden de deuren te moeten sluiten omdat hun winkels niet passen in het huidige bestemmingsplan. Door kringloopwinkels onder voorwaarden toch toe te staan, is sluiting van beide bedrijven van de baan.

