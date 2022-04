Jan-Willem verloor zijn zus door kanker: ‘We hebben het positieve van Erica meegenomen’

Ik mis je,,Erica heeft een geweldige leegte achtergelaten. We missen haar enorm, maar zijn na haar overlijden niet in tranen in een hoekje gaan zitten. Erica regelde van alles en was een energiek en positief iemand. Dat positieve hebben we van haar meegenomen. Er valt bij ons altijd wel iets te lachen. Het is fijn dat je zo in het leven kunt staan”, zegt Jan Willem van der Hogen (55) uit Beek over zijn zus Erica van der Hogen. Zij stierf, 53 jaar oud, op 30 maart 2019 aan de gevolgen van eierstok- en baarmoederkanker.