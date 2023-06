Je eigen blokkenschema: dit is de app van de Vierdaagsefeesten 2023

Veel minder bezoekers en geld voor de dorpen: deze deal sluit Wijchen over evenemen­ten op Groene Heuvels

De komende drie jaar krijgen de nieuwe, grote evenementen op de Groene Heuvels te maken met een lager bezoekersaantal. Ook gaat er per evenement duizend euro naar de omliggende dorpen. Dat en meer heeft Wijchen afgedwongen in gesprekken met Beuningen en Leisurelands over het gebied.