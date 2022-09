Je kunt een kanon afschieten bij de Duitse Tankstellen

Stofje in bloed voorspelt bij sporter kans op hart -en vaatziekte: onderzoek bij wedstrijd in Nijmegen

Een stofje dat na intensief sporten in het bloed meer voorkomt dan bij rust kan mogelijk heel goed voorspellen of iemand kans heeft om last te krijgen van hart- en vaatziekten. Onderzoek in Nijmegen onder 1500 sporters moet dat uit gaan wijzen.

6 september