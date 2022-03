Jean-Paul Broeren zou zomaar eens beste raadslid van het jaar kunnen worden: ‘Wars van politieke spelletjes’

NIJMEGEN - Het Nijmeegse gemeenteraadslid Jean-Paul Broeren (Stadspartij Nijmegen) zou zomaar eens het beste raadslid van Nederland kunnen worden. Broeren is doorgestoomd tot de laatste twaalf kandidaten en zit daarmee in de halve finale van de wedstrijd Beste Raadslid van Nederland.

Volgens de organisatie is Broeren een ‘atypisch raadslid’: ‘Het is een echte volksvertegenwoordiger. Meer burger dan doorgewinterd politicus, wars van politieke spelletjes en altijd eerlijk en op zoek naar praktische oplossingen voor groot en klein leed.’

Een hele eer, zegt Broeren. ,,Het voelt als een enorme waardering voor het werk dat ik als raadslid doe. Bekende namen als Annabel Nanninga (raadslid in Amsterdam) en Richard de Mos (raadslid in Den Haag) heb ik inmiddels achter me gelaten. Hoe mooi zou het zijn als een Nijmeegse jongen van de straat met die prijs aan de haal zou gaan? Maar tegelijkertijd besef ik me heel goed: volgende week gaat het pas écht ergens om.”

Stunten

Dan zijn de landelijke gemeenteraadsverkiezingen, waarbij Broeren hoopt met zijn partij - die nu nog met zetels in de oppositie zit - flink te gaan stunten. De prijs voor Beste raadslid van het Jaar is in 2014 in het leven geroepen als opwarmertje voor de gemeenteraadsverkiezingen én om te aandacht te vestigen op het belang van raadswerk.

Quote Hoe mooi zou het zijn als een Nijmeegse jongen van de straat met die prijs aan de haal zou gaan? Jean-Paul Broeren, Raadslid Stadspartij Nijmegen

Mensen kunnen stemmen op hun favoriete raadslid, daarnaast kijkt een vakjury naar de geleverde prestaties in de afgelopen vier jaar. Aankomende vrijdag is de finale, waarna volgende week maandag de winnaar live bekend wordt gemaakt in de talkshow M.

Behalve Broeren heeft ook het Gelderse raadslid Loes ten Dolle (fractievoorzitter van D66 in Winterswijk) een plek in de halve finale afgedwongen. Het Nijmeegse gemeenteraadslid Marieke Smit (GroenLinks) zit na een uitverkiezing in de kwartfinale niet bij de laatste twaalf.