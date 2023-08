Jeroen Bijma over aantijgingen Van Schaik • ‘Manhoef voor veel geld naar Saoedi-Arabië?’

Nijmege­naar stalkt zorgperso­neel en vernielt ruiten politiebu­reau: advies is tbs met dwangver­ple­ging

Hij is vele keren naar zittingen op de rechtbank komen kijken als belangstellende, om te zien hoe het er in het strafrecht aan toe gaat. Nu is hij zelf verdachte en ligt er een advies dat hij tbs met dwangverpleging zou moeten krijgen.