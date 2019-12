Jeroen probeerde agressieve, verwarde man te stoppen en is nu zelf verdachte: ‘Toch ben ik trots’

Een kapot raam is een van de ‘herinneringen’ aan wat er zich in de nacht van vrijdag op zaterdag in de 23ste straat in Malvert afspeelde. Ook aan Vonk is het nog te zien. Op zijn hoofd heeft hij meerdere wonden, zijn oog is dik. ,,Het ziet erger uit dan ik me voel”, zegt hij terwijl hij met hond Rex op de bank zit.