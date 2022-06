Jessica Verhulsdonck groeide op met pasta en nep-Nibbit van de Honig

Jessica Verhulsdonck was op haar 26ste een vrouw ‘met afstand tot de arbeidsmarkt’, zoals dat in ambtelijke taal wordt genoemd. Ze had jong kinderen gekregen en kwam als herintreder niet aan de bak. Ze kreeg een leerwerkplek bij Het Goed in Nijmegen, winkel voor tweedehandsgoederen. Al heel snel werd dat een vaste baan met leidinggevende functie. Als filiaalleider helpt zij nu zelf mensen voor wie het wat moeilijker is om in een reguliere baan te werken.