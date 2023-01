Jichtpatiënt neemt zelf heft in handen: thuis meten in strijd tegen nieuwe pijnaanval

Klant van Ekoplaza kan nu tachtig producten in eigen pot of zak kopen, dus zonder verpakking

NIJMEGEN - Verpakkingsvrije voedingsmiddelen, zo min mogelijk plastic. Dat is het streven van Berrie Franken, de nieuwe eigenaar van Ekoplaza in de Nijmeegse Ziekerstraat. ,,Maar de eerste tijd zitten onze zelftapproducten nog in zakjes en bakjes.”

17 januari