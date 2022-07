Jij daar, grote kerel die een meisje sloeg. Je weet best dat dit stukje over jou gaat

Blauwalg is terug in de Spiegel­waal en blijft nog wel even: ‘Tempera­tuur moet zakken’

LENT - Na één zomer zonder blauwalg in de Spiegelwaal is de bacterie terug in de nevengeul tussen Nijmegen en Lent. Dat komt door het warme weer van de afgelopen periode, in combinatie met de lage waterstand. Zwemmen wordt afgeraden.

25 juli