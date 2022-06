Jirko Patist van het Landelijk Parket blikt terug op ontsnapping tbs’ers: ‘We hebben geen idee waar ze zijn’

Nijmeegse stadsarche­o­loog: Herwen relatief een rijkere Romeinse vindplaats dan Nijmegen

HERWEN - De Romeinse vondsten bij Herwen zijn relatief rijker dan die van Nijmegen. Dat zegt de Nijmeegse stadsarcheoloog Harry van Enckevort. ,,Weliswaar is in Nijmegen in de loop der eeuwen meer materiaal aangetroffen, maar wat hier op zo'n kleine oppervlakte bij elkaar is gevonden, is uniek."

