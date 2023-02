Jonge mannen gesnapt met 6000 euro van bejaarde man, geld was meegegeven aan ‘bankmedewerker’

Gratis naar de film voor mensen in armoede: LUX-bezoekers zamelen 455 bioscoop­kaart­jes in

Gratis naar de film gaan: voor 455 Nijmegenaren die in armoede leven, is dat binnenkort mogelijk dankzij bezoekers van filmhuis LUX. Filmliefhebbers konden in december een kaartje doneren aan stichting Quiet.

5 februari