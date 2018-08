Jongens uit sloppenwijken Nairobi bestolen in Malden

MALDEN - Inbrekers hebben dit weekend in Malden spullen buitgemaakt van jongens afkomstig uit de sloppenwijken van Nairobi die op bezoek zijn bij voetbalvereniging Union. ,,De armsten van de armsten zijn hier bestolen, we balen hier enorm van.''

Quote Het zijn jongens die uit de sloppenwij­ken van Nairobi komen, ze hebben thuis niets Martin van Straaten Het is een enorme domper voor de jonge voetballers uit Kenia die net een mooie week hebben gehad in Nijmegen en Malden. De jongens zijn in Nederland voor een zomerkamp georganiseerd door de Mathare Youth Sports Association (MYSA), een jeugdsportbond en ontwikkelingsorganisatie. Ze zijn te gast bij voetbalclub Union, hebben getraind bij NEC, zijn naar het zwembad en naar de film geweest en worden dan slachtoffer van inbrekers.



,,Het zijn jongens die uit de sloppenwijken van Nairobi komen, ze hebben thuis niets'', zegt Martin van Straaten, bestuurslid bij MYSA en een van de organisatoren. ,,Ze komen zelf uit een omgeving waar veel gestolen wordt, maar dat dit hun hier zou overkomen, hadden ze nooit gedacht.''

Ravage

De inbrekers zijn in de nacht van vrijdag op zaterdag het clubgebouw van Union binnengedrongen, waar tien van de jongens in de kleedkamers sliepen omdat er niet voldoende gastgezinnen voorhanden zijn. Zaterdagochtend ontdekten de jongens de ravage bij hun tassen. Alles lag overhoop, sommige tassen waren kapot. Vijf jongens zijn spullen kwijt: voetbalschoenen, een mobiele telefoon en wat geld.

,,Vorige week zijn ze nog in Noorwegen geweest om deel te nemen aan een jeugdvoetbalevenement, daar hadden ze sporttassen gekregen. Die tassen zijn heel belangrijk voor ze. Het is dieptriest'', zegt Van Straaten. De inbrekers zijn binnengekomen door een ruit in te slaan. ,,De politie is langsgeweest en heeft al een kort buurtonderzoek gehouden. Niemand heeft iets gehoord, behalve buren aan de Rijksweg, maar die dachten dat het niets was en sloegen dus ook geen alarm.''

Shock

Ook de jongens zelf hebben niets gemerkt. ,,Ik denk dat we niets hebben gehoord door het geluid van de regen op het dak'', zegt de 16-jarige Brian Limiri. ,,Toen we het 's ochtends ontdekten, was het een shock voor ons, sommige jongens wilden meteen terug naar huis.'' Ook de 16-jarige David Kibira , die een paar schoenen en wat geld kwijt is, kon het niet geloven. ,,We zijn enorm verbaasd, dat dit hier kan gebeuren, in Europa.'' Van Straaten kan hun verbazing wel begrijpen. ,,De oprichter van MYSA zei al, als je alles hebt, want dat is voor hun zo, waarom zou je dan gaan stelen? Dit past niet in hun denkkader.''