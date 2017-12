Jongeren massaal aan de bril door turen naar smartphone

De oplossing, zo zeggen de onderzoekers: buiten spelen. Klaver rept over de 20-20-2-regel. Na 20 minuten op telefoon, tablet, of boek, een pauze van 20 seconden. Even rondlopen, in de verte kijken. En de 2? Die staat voor twee uur per dag naar buiten. ,,Met buiten zijn kun je veel dichtbij kijken compenseren. Dat doen kids bijna niet meer als ze 13-plus zijn. Maar als je bedenkt dat de helft van de baby's op een iPad zit, weet dan dat je dat soort dingen echt beter uit kunt stellen.’’



Het Oogfonds spreekt van een onzichtbare epidemie. ,,Onzichtbaar is het door alle media-aandacht gelukkig niet meer’’, stelt Klaver. ,,Maar er is nog wel steeds sprake van een epidemie.’’