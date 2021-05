Joris Gerritsen (44) nieuwe hoofdredacteur van De Gelderlander: ‘Onbeschrijflijk grote eer’

Video Nijmegen mocht weer het terras op en dat ging ongeveer zo: ‘Het lijkt wel of iedereen vakantie heeft’

29 april NIJMEGEN - Dit was de dag waar zo veel mensen naar uitkeken: eindelijk weer het terras op. In Nijmegen moest je op sommige plekken in de rij staan of een half uur wachten. ,,Het lijkt wel of iedereen vakantie heeft.’’