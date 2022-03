Joris Linssen over zijn stiefvader: ‘Dronken of niet; Louis stond vooraan in de polonaise’

Iedereen die in de jaren 80 de film Blonde Dolly heeft gezien, kan zich ongeveer voorstellen in welke omstandigheden de latere stiefvader van Joris Linssen, Louis van Es, is opgegroeid. Met een moeder, ‘Marietje’, die als prostituee de kost verdient in de Haagse hoerenbuurt, zijn vader onbekend, zwerft de kleine Louis van pleeggezin naar internaat, of regelt hij zelf zijn zaakjes op straat.