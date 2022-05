Jos en Luc vertaalden ieder 250 levensverhalen

Faces tot Graves geeft de gesneuvelden op de Canadese begraafplaats in Groesbeek een ‘gezicht’. Luc Ronde is gepensioneerde leraar Nederlands uit Beuningen. Sinds november 2019 is hij bij de Stichting Faces to Graves.



Jos Dierick is gepensioneerd leraar Engels uit Elst. Hij zet zich sinds februari 2020 in voor Faces to Graves. Alice van Bekkum overhandigde beiden de Faces to Graves munt met bijbehorend certificaat.