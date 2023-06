José Sanders wordt eerste vrouwelijke rector van Radboud Universiteit

de Gelderlander Nieuws Update Nijmege­naar komt om bij ongeluk • ‘Blikjesman’ Johan verdient genoeg om boodschap­pen te doen

Dagelijks praten we je bij over het nieuws uit onze regio en daarbuiten. Met vandaag: Een 19-jarige Nijmegenaar is zondagavond omgekomen bij een aanrijding tussen twee auto’s in Berg en Dal en liefst 2245 mensen trokken afgelopen weekend naar Openluchtzwembad de Hangmat in Rheden om de verkoeling op te zoeken.