Juliana heeft ineens beste papieren voor periodetitel na monsteroverwinning bij koploper Orion

20 jaar terug ‘Gewetenlo­ze’ Fouad vermoordde Mientje en Mientje: ‘Hij heeft alles kapotge­maakt’

Fouad is de liefde van zijn leven, denkt René Aarts. Onbedoeld haalt hij de moordenaar van zijn moeder binnen de familie. Op 7 februari 2003 vermoordt Fouad op beestachtige wijze de overbuurvrouwen Mientje Aarts (69) en Mientje Bartelen (75) in een arbeiderswoninkje in Nijmegen. Wat bezielde hem? Hoe liep het af? En hoe gaat het met de nabestaanden, twintig jaar na dato?

11:30