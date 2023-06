Juliana’31 gaat na verlenging met acht doelpunten verder in nacompetitie, Alverna heeft niet genoeg spelers en geeft op

indebuurt.nl Voor 15 euro een jaar onbeperkt met de bus in Nijmegen: zo vraag je het aan

Voor vijftien euro een jaar lang onbeperkt met de bus reizen door heel Nijmegen. Dat kan sinds 1 mei 2023 met het nieuwe Busvoordeelabonnement van de gemeente. Hieronder check je of je ervoor in aanmerking komt en hoe je het abonnement voor de bus in Nijmegen aanvraagt.