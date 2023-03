Juliana’31 heeft smaak te pakken; Beuningse Boys vloert Alverna, de koploper van 4A

Voor de zaterdagvoetballers van Juliana’31 was de winst in de derde klasse bij Blauw Geel’55 in Ede de derde op rij. Het was tegen één van de directe concurrenten in de staartgroep een zespuntenwedstrijd die de Maldenaren via treffers van verdediger Niels Tils en spits Gijs Beuving met 2-0 in hun voordeel beslisten.

Juliana verliet de laatste plaats en is nu tiende. Na afloop van de competitie betekent dat nacompetitie om lijfsbehoud. Trainer Rob Janssen over de wederopstanding: ,,We willen de ingezette opmars doortrekken en ons veilig spelen. De goede uitslagen van de laatste weken zorgen voor vertrouwen binnen de ploeg. Deze winst bracht euforie bij de spelers.”

Beuningse Boys heeft een knappe 3-2 overwinning geboekt op Alverna, de koploper van de vierde klasse. ,,Een geweldige pot voetbal voor de teamspirit”, zei coach Ivo den Bieman over de overwinning die werd opgedragen aan de onlangs overleden vader van een van zijn spelers. ,,Voetbal was vandaag de belangrijkste bijzaak, maar het team heeft laten zien wat er kan als je een hoger doel hebt.” Daan Richter zette zijn ploeg met een hattrick op een comfortabele voorsprong waarna Yannick Arts en een eigen doelpunt van Zouhir Mounir het nog even spannend maakten.

Kolping-Dynamo heeft niet kunnen profiteren van het verlies van de koploper na een 1-0 nederlaag op bezoek bij Woezik. ,,We hadden het overwicht maar wisten onze kansen niet uit te drukken in doelpunten”, baalde coach Roel Berns na afloop. Het bleef lang 0-0, maar in de blessuretijd schonk Daan van Schijndel andermaal zijn ploeg de overwinning. Floris van Iersel van Kolping kreeg een kwartier voor tijd nog een rode kaart.

De Treffers maakte wel dankbaar gebruik van het verlies van de nummers een en twee door met 3-0 van SC Valburg te winnen. Guido Peters en Tim Laseroms zetten de thuisploeg op 2-0, waarna de Groesbekers het zichzelf moeilijk maakten in de tweede helft door de wedstrijd niet rustig uit te spelen. Valburg benutte de geboden kansen echter niet en het slotakkoord was voor Sam Wardenaar (3-0).

Oranje Blauw heeft een frustrerende nederlaag geleden tegen Elistha: 5-2. Sean Veldhuizen scoorde (penalty) en Joey Willems maakte ook via een strafschop nog zijn 50ste goal. ,,We hadden in de strijd om handhaving gehoopt op wat meer ruggensteun vanuit het bestuur en de club”, zei coach Tom van Alfen. ,,Helaas bleef dat uit waardoor je met een aantal jongens uit de Onder 19 moet starten. Die jongens hebben alles gegeven en hen valt niets te verwijten.”

BVC’12 heeft met 2-5 gewonnen van Leones. Niek Bielderman, Pim Bijl (2), Joost Loosen (2) scoorden voor de Beekse ploeg. Daan Vermeulen en Justin Jansen deden wat terug voor de ploeg van Nicky van Dee die mede wegens werk niet verder gaat als coach van Leones: ,,Ik wil de jongen bedanken voor een fantastische periode.”

AWC heeft thuis Quick 1888 verslagen met 3-2. Op slag van rust kwamen de Wijchenaren verdiend aan de leiding via een gelukkig doelpunt van Bart Schaminee. In vijf minuten na rust nam Quick 1888 ineens de voorsprong in handen. Ndwiga Groothaert en Cherano Hasselbaink scoorden. ,,Na rust leken we de weg helemaal kwijt, maar op karakter hebben we aan het langste eind getrokken”, zei coach Erik van Eldijk. Max de Bruijn en Yurian zorgden dat de drie punten alsnog in Woezik bleven.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.