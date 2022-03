Juliëtte van Anken vertrouwde makelaars niet, maar werd er zelf een

PvdA in Mook en Middelaar: ‘Meer oog voor monumenten en strijden tegen verborgen armoede’

MOOK - De strijd tegen de verborgen armoede, die er ook is in Mook en Middelaar, springt er vooral uit in het verkiezingsprogramma van de PvdA. Daarnaast vraagt de partij ook aandacht voor de eigen historische monumenten.

10 maart