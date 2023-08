Jumbo City én La Place verdwijnen van de Grote Markt in Nijmegen; deze winkel komt ervoor in de plaats

‘Geldezel’ of identiteit gestolen? Nijmege­naar krijgt geen schuld in afpersings­zaak

Is een 22-jarige Nijmegenaar nou geldezel geweest voor afpersers van twee mannen die pikante chats hebben uitgewisseld met een mogelijk minderjarige? Of is zijn identiteit gestolen, en kwam er daarom geld van deze afpersingen op een bankrekening op zijn naam?