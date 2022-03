Jumbo en flitsbezorger Gorillas gaan nu ook in Nijmegen samenwerken

Straks ook via app Jumbo

De app van Gorillas is al uitgebreid met het nieuwe assortiment, die van de supermarkt wordt op korte termijn ook aangepast. Net als de website van de Jumbo. ,,Zodat onze klanten voortaan naast de reguliere bezorging kunnen kiezen voor de snelle bestelservice van Gorillas”, zegt Van Veen. ,,Zo blijven we de veranderende wensen en behoeften van onze klanten beantwoorden.”



Het is de bedoeling dat de samenwerking tussen Jumbo en Gorillas op korte termijn wordt uitgebreid naar alle steden waar de flitsbezorger actief is. Wat de nieuwe manier van bezorgen betekent voor de eigen dienst van Jumbo, kan een woordvoerder niet vertellen. ,,Het is nog te vroeg om conclusies te trekken.”



Vanaf 1,80 euro

Gorillas blijft bij een minimale besteding van 15 euro hetzelfde tarief van 1,80 euro hanteren voor bezorging. Wie bestelt via Jumbo, moet niet alleen langer wachten op zijn spullen maar betaalt daar ook tussen de 4,50 en 7,95 euro voor bij een minimale bestelling van 50 euro.



In Nijmegen kunnen klanten voor supersnelle levering overigens ook terecht bij Flink dat sinds november een soortgelijke service aanbiedt. Flink bezorgt vanaf 1,80 euro.