‘Kaasbroodjes waren ooit mijn avondmaaltijd’

Bestuur DVSG onder de indruk van steunbetui­gin­gen na brand in meterkast: ‘Een zeer goed gevoel’

GROESBEEK/DE HORST - Het bestuur van DVSG is overrompeld door de steunbetuigingen na de brand in de meterkast afgelopen week. Op 14 oktober werd de nieuwe accommodatie van DVSG geopend en na een maand ontstond er een brand in de meterkast van de accommodatie. Het gevolg was dat er een week lang niet getraind kon worden en er geen gebruik kon worden gemaakt van de kleedkamers.

27 november