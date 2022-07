Kamerlid Lisa Westerveld: ‘Hoe voorkomt minister suïcides in de ggz door te lange wachtlijsten?’

Aanleiding is het verhaal van Yvette uit Siebengewald in De Gelderlander van afgelopen zaterdag. Daarin vertelde ze hoe haar vriend uit Nijmegen suïcide pleegde, nadat hij twee jaar lang op een wachtlijst had gestaan voor hulp in de ggz.



‘Het was net Kafka’, zei de behandelend huisarts Saskia Benthem in het artikel, over hoe ze maanden lang tevergeefs probeerde de man behandeld te krijgen.