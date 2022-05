Kamervoorzitter Bergkamp verzorgt 25ste Burgemeester Dales Lezing

Ieder jaar geeft de lezing een spreker de kans zich uit te spreken over het non-discriminatiebeginsel, zoals dat is verwoord in artikel 1 van de Grondwet. Dit keer is Vera Bergkamp te gast. Als voorzitter van COC Nederland, tussen 2010 en 2012, pleitte zij ervoor dat kinderen in het primair en voorgezet onderwijs voorlichting krijgen over seksualiteit en seksuele diversiteit. Ook zette zij de discussie over de zogenaamde weigerambtenaar prominent op de agenda.