Kamperende dakloze gered van hoog water met behulp van drone

Mogelijke coronapa­tiënt altijd naar Radboudumc, alle patiënten krijgen vraag of ze recent in China waren

13:32 NIJMEGEN - Alle patiënten die zich bij het Radboudumc melden, krijgen standaard de vraag voorgelegd of ze recent in China zijn geweest en of ze in contact zijn geweest met iemand die besmet is met het coronavirus. Ook huisartsen en ambulancepersoneel in de regio hebben de opdracht gekregen hier alert op te zijn.