Katja’s vader Nikolaj (70) lag lange tijd dood op straat in Irpin, niemand die hem veilig kon begraven

Pieter Boon (39) uit Beek overleden in Kaapstad: crowdfun­ding voor zijn kleine dochters

KAAPSTAD - In Kaapstad in Zuid-Afrika is op 25 april Pieter Boon, afkomstig uit Beek, plotseling thuis in zijn slaap overleden. Woensdag is er een afscheidsceremonie geweest in Kaapstad - hij zal daar ook gecremeerd worden - en op zaterdag 14 mei is er in Nederland nog een afscheidsdienst.

7 mei