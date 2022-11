Kekerdom verliest steeds meer voorzieningen, maar heeft tijdens het WK toch tijdelijk een nieuwe ‘kroeg’

NIJMEGEN - De bus was al jaren weg uit het centrum, net als de winkels. Onlangs werd bekend dat ook de korfbalclub en feestzaal (UNA) verdwijnen: Kekerdom lijkt vooral leuke dingen te verliezen. Toch is er goed nieuws. Nog deze maand krijgt het dorp er een kroeg bij.

Die ‘kroeg’ is eigenlijk een partytent in de tuin van Willy Albers en Jacqueline Verhoeven (beiden 59) aan de Weverstraat. Wie de afgelopen dagen over de dijk tussen Nijmegen en Millingen is gefietst of gewandeld, kan de woning moeilijk hebben gemist. Vanaf de weg onderaan de dijk fonkelt-ie je tegemoet: knaloranje.

Het is inmiddels traditie. Elke keer als het Nederlands elftal meedoet aan een groot toernooi, pakken Albers en Verhoeven hun oude boerderij in met vlaggen en spandoeken in de kleur van de nationale voetbaltrots. En dan verschijnt ook die partytent, compleet met bar, groot scherm én minstens evenveel oranje versiering als aan de buitenkant van het huis.

Quote Later werd het lastiger om aan kaartjes te komen voor de grote toernooien en begonnen we met die versierin­gen Willy Albers

,,We zijn grote voetbalfans”, zegt Albers – die Oranje tot en met het EK van 2008 jarenlang achterna reisde. ,,Later werd het lastiger om aan kaartjes te komen voor de grote toernooien en zijn we begonnen met die versieringen. Bij het WK 2014 keken we voor het eerst in de tent naar de wedstrijden. Iedereen is welkom.”

Belgische vlaggen

Het samen kijken naar voetbal begon als een sociaal project. Verhoeven en Albers hebben een gezinshuis waar ze jongens opvangen die niet meer thuis kunnen wonen. Voetbal en Oranje bleken in 2014 een mooie schakel tussen hun jongens en andere dorpsjeugd. Albers: ,,Nu hebben we drie tienerjongens in huis. Tijdens het WK komen hun vrienden ook hier kijken.”

Of de ‘Kekerdomse kroeg’ lang voor Oranje kan blijven juichen dit jaar? Verhoeven en Albers vrezen dat een wereldtitel er niet in zit. Maar de partytent blijft sowieso tot de finale geopend. ,,We kijken alle wedstrijden. En als Nederland eruit vliegt, hangen we gewoon wat Belgische vlaggen op.”

Willy Albers in zijn tijdelijke Kekerdomse Oranjekroeg