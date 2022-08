Kekerdomse kermis staat voortaan op eigen benen: ‘Dat wilden we absoluut niet dood laten bloeden’

Als donderslag bij heldere hemel kwam de mail eind april binnen bij schutterij EMM in Kekerdom. Het Ooijse artiestenbureau Lukassen Produkties zag voortaan af van het organiseren van de kermis in het kleine kerkdorp. Na jaren trouwe dienst paste het driedaagse feest niet meer in de planning. De kermis was vooral een project van vader Leo Lukassen, die eerder dit jaar overleed.



Het was een hard gelag, want in twee coronajaren was er al geen kermis geweest. Maar met een positieve wending, want komend weekend is er toch een kermis als vanouds, georganiseerd door een groep vrijwilligers. De zevenkoppige werkgroep is het gelukt een driedaags feest neer te zetten in de geest van hoe Lukassen het altijd deed.