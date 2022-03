Kerk De Horst niet naar Harold Bons: ‘De Judassen komen ermee weg’

Harold Bons is zeer teleurgesteld. ,,De Judassen komen ermee weg, om in het jargon te blijven”, reageert Bons. Hij doelt daarmee op de leden van het parochiebestuur die hem, zo was althans de indruk die Bons kreeg, de kerk verkochten. Maar Bons had beter moeten weten, aldus de rechtbank, dan had hij die indruk niet gekregen. Harold Bons gaat nu met zijn advocaat in overleg om zich te beraden op het vonnis.

Bodemprocedure

In een notendop: de kerk van De Horst is verkocht aan Pieter Spierings uit Nijmegen - maar nog niet geleverd - die er zijn bedrijf Spierings Medische Techniek in wil vestigen. Vastgoedondernemer Harold Bons uit De Horst had de kerk willen kopen om er een dorpshuis van te maken en stelt dat oud-pastoor Henk Janssen ook aan hem de kerk (mondeling) verkocht had. Bons spande uiteindelijk een rechtszaak (bodemprocedure) aan om zijn gelijk te halen.

Dat krijgt hij dus niet. De rechtbank liet tijdens de zitting in oktober vorig jaar weten niet uit te sluiten om enkele hoofdrolspelers in deze kwestie, waaronder de oud-pastoor, op te roepen om ze onder ede te kunnen horen. Dat is niet nodig gebleken. Op basis van de aangevoerde argumenten komt de rechtbank tot de conclusie dat Bons had moeten weten dat als het om de verkoop van een kerk gaat dat alleen kan door de voorzitter (oud-pastoor Henk Janssen) én de secretaris.

Bons was immers insider, want hij was elf jaar voorzitter geweest van de financiële commissie van de kerk. Ook al zou de oud-pastoor de indruk gewekt hebben dat het kat-in-het-bakkie was, dan nog ‘volstaat de enkele instemming van de oud-pastoor niet’. En dat een ander bestuurslid (Gerard van Gorkum) op enig moment in een artikel in het plaatselijke blad Gemeentenieuws bevestigde dat de kerk verkocht was aan Bons, maakt ook al geen indruk op de rechtbank.

Geen akkoord

‘In plaats van af te gaan op verklaringen van derden en onbevoegden, had het op de weg van Hofmans Vastgoed gelegen om achter de instemming van de secretaris aan te gaan. Immers, het was voor Bons als insider duidelijk dat de oud-pastoor niet alleen kon handelen en dat óók de instemming van de secretaris was vereist’, aldus de rechtbank. ‘Zolang die (de secretaris) niet had getekend, lag er geen akkoord’, aldus het vonnis.

Volgens de rechtbank is er dus geen koopovereenkomst tot stand gekomen: de parochie hoeft Bons evenmin een schadevergoeding te betalen.