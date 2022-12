‘Kerst in het hart van de gewone soldaat’, een muzikale herinnering aan waarde van vrijheid

Het was even voor middernacht op kerstavond 1944 toen Canadese soldaten in hun loopgraven aan het front tussen Groesbeek en Wyler het ‘Silent night, holy night’ zongen. Zachtjes en sereen.

Tot hun verbazing kregen ze antwoord van de andere kant van de frontlijn waar Duitse soldaten ‘Stille nacht, heilige nacht’ aanhieven.

Moment van bezinning

Ook in de Eerste Wereldoorlog gebeurde het soms dat de kerstgedachte het even won van de oorlogsstrijd. Een moment van bezinning tussen de strijdende partijen. Duitse en Engelse soldaten die vanuit de loopgraven in Frankrijk op 24 december 1914 over en weer kerstliederen zongen. Soldaten die uit de loopgraven kwamen om elkaar te trakteren op rookwaar en drank.

Waar ter wereld ook strijd geleverd wordt, met kerstavond zou elke soldaat thuis willen zijn bij zijn familie, bij zijn gezin, bij zijn geliefden.

10 en 17 december

De concerten vinden plaats in de Cosmas en Damianuskerk te Groesbeek op 10 december (16.00 uur) en in de Sankt Johannes Baptistkerk in Wyler (Duitsland) op 17 december (15.00 uur). De toegang is gratis.

De pastoors van Groesbeek (Aloys van Velthoven) en van Kranenburg (Christoph Scholten) zullen de muziek met teksten begeleiden en er worden bijzondere (film)beelden vertoond. Uitvoerenden zijn het Sint Ceciliakoor van Wyler onder leiding van Theo Giesbers, het symfonieorkest Ensemble Conservatoire uit Nijmegen (concertmeester Rob Engels), de Batavorum Pipes and Drums onder leiding van Willy Willems. Ook de jongerenafdeling van de Groesbeekse Airborne Vrienden helpen mee.

