Kersten Wielersport is heropend en totaal vernieuwd: ‘Blijven fietsen bij club dankzij e-bike, fantastisch toch?’

NIJMEGEN - De naam is hetzelfde en tweewielers vormen nog steeds de kern van de zaak. Toch laat Kersten Wielersport aan de Stikke Hezelstraat zich moeilijk vergelijken met de winkel die in juni vorig jaar de deuren sloot. Een ‘doorstart’ is te zwak uitgedrukt voor de metamorfose die Kersten heeft ondergaan.