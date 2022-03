Kiezersclub staat alleen in ‘nee’ tegen Kanaalzone, tijdens verkiezingsdebat gemeente Heumen

Eén kruisweg­sta­tie ‘te veel’ bij kunstpro­ject in de Maldense Heemtuin

MALDEN - De Heemtuin in Malden is volgende maand ruim een week lang tegelijkertijd expositieruimte als plek voor religieuze bezinning. In de educatieve tuin aan de Bosweg komen vijftien schilderijen te staan van de lijdensweg van Christus, en protestanten én katholieken houden er op Goede Vrijdag een liturgische viering.

10 maart