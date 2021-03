Kinderen vinden botresten tijdens buitenspelen: ‘Ze sleepten ermee over de straat’

Ambulance kan straks beter bij bikepark in Mook komen (en dat is ook nodig)

26 maart MOOK - Het nieuwe bikepark op de Zandberg in Mook wordt deze week nog toegankelijk gemaakt voor ambulances. Die kunnen het terrein aan de Groesbeekseweg nu niet oprijden. Hulpdiensten kwamen er in twee maanden al zeker drie keer in actie.