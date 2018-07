'King Kong' Eminem met liveband en strijkers op het podium

Rapper Eminem maakt het vijftien jaar wachten waard

22:37 NIJMEGEN - Vijftien jaar hebben de fans moeten wachten. Geen wonder dat het bij het eerste optreden van Eminem in Nederland sinds 2003 in Amsterdam, in het Nijmeegse Goffertpark een uitbarsting van vreugde is. En daar is alle reden toe. De Amerikaanse rapper heeft zijn zaakjes dik in orde.