Kleine metamorfose voor Nijmeegse speeltuinen: oude toestellen weg voor moderne speelvoorzieningen

Met z’n tweeën op de fiets door Berg en Dal voor de omroep: filmend echtpaar neemt afscheid

GROESBEEK - Gebeurt er iets leuks in Groesbeek of Millingen? Dan was tot voor kort de kans groot dat Jacqueline (68) en Chris (78) Bouwhuisen erbij waren. Het filmende echtpaar van Omroep Berg en Dal is nu gestopt, maar de liefde voor de camera blijft.

3 januari