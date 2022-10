Klimaatactivisten bezetten opnieuw ING kantoren in Nijmegen en Arnhem

DemonstratieNIJMEGEN - Activisten van Extinction Rebellion hebben de kantoren van ING in Nijmegen en Arnhem bezet. Het is de tweede keer in korte tijd dat de bankkantoren doelwit zijn van demonstraties.

Met spandoeken roepen de activisten ING op te stoppen met het investeren in de fossiele industrie. Volgens hen is de bank ‘met afstand’ de grootste financier van de olie-industrie van alle Nederlandse banken.

Alweer

Op 9 juli werden de ING kantoren ook al eens tegelijkertijd bezet. Dezelfde spandoeken waren toen te zien. Destijds werden in Nijmegen vijf personen aangehouden. Onder hen ook Marijn Swarte, die daar nu buiten bij het spandoek staat. Zwarte verwacht ook vandaag aanhoudingen: ,,Maar het is onbekend wanneer dat allemaal gaat gebeuren. De vorige keer moest er een speciaal politieteam helemaal uit Rotterdam komen om ons los te krijgen.”

Binnen zit een viertal mensen namelijk om een pilaar geketend en ze weigeren te vertrekken. ‘Eerst maar eens stoppen met die krankzinnige 9 miljard euro die ING elk jaar in fossiele brandstoffen steekt’, zo luidt een tweet van de actiegroep. De activisten hebben de voordeur gebarricadeerd met tape.

Kantoor dicht

ING sloot het kantoor aan de Molenstraat in Nijmegen ongeveer een uur nadat de actie op het middaguur begon. De politie is ook in de bankvestiging aanwezig en houdt de zaak eveneens van een afstandje in de gaten.

‘Arnhem aan zee’

In Arnhem is het kantoor wél open. Daar is met stoepkrijt de tekst ‘Arnhem aan zee’ op de grond geschreven en kiest men voor een vreedzamere aanpak.

Enige tijd werd de locatie weliswaar afgezet met linten, maar binnen hadden de actievoerders een naar eigen zeggen rustig gesprek met de medewerkers. Ze kregen daar ook koffie. ,,Ga in gesprek met jullie baas", vertelde Etske Thie de bankmedewerkers over de grote milieuzorgen die zij heeft.

Mensen op straat wordt gevraagd of ze lid zijn van ING. Handhavers of agenten zijn er niet te zien in Arnhem. De actie word omstreeks 14.30 uur afgerond.

De actie vindt op dit moment ook plaats in, onder meer, Amsterdam, Den Bosch, Rotterdam, Utrecht en Zeist. Ook volgende week wil Extinction Rebellion aandacht trekken met acties. Dan wil de club met Greenpeace werkzaamheden op luchthaven Schiphol verstoren.

