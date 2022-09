Klimaatminister Rob Jetten haalt zijn brood bij bakker Hans in Beek-Ubbergen, maar hoe lang nog?

App toont hoeveel stroom de windmolens in Nijmegen opwekken, maar ook waarom ze stilstaan

NIJMEGEN - Hoeveel brengen de twee grote windturbines van Windpark De Groene Delta in Nijmegen op als een najaarsbries de rotorbladen laat rondgaan? En als ze stilstaan, is er dan altijd iets defect? Omwonenden en andere geïnteresseerden kunnen het nu zien in een telefoonapp.

