Koffiebar Bairro Alto naar nieuw winkelcentrum Hart van de Waalsprong, naast ketens als Hema, AH XL en Gall & Gall

Grote rookwolken over A15 door brand in Nijmegen, telefoon brandweer staat roodgloei­end

NIJMEGEN - Een brand in een bouwcontainer bij een bedrijf aan de Groothandelsweg in het noorden van Nijmegen heeft vanochtend gezorgd voor flinke rookwolken. Deze zwarte mist trok over de nabijgelegen A15.

7 november