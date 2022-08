Koffiehuis De Heerlijckheid verdwijnt na 22 jaar uit Nijmeegse binnenstad, eigenaresse baalt

Column Opsnijder Halfpensi­on in Davos: het gebruikte servet moest in een envelop voor de volgende dag

Binnenkort begint weer een van de leukste vakantiebezigheden: een reis uitzoeken. Vanzelf denken we dan terug aan onze eerste buitenlandse tripjes toen het nog zo goedkoop mogelijk moest. Dan stapte je voor 24 uur in een bus die in één ruk naar Spanje reed. In de loop der jaren bouwden we filters in en werden we luxepaardjes: wat willen we zeker niet? Geen tent, geen touringcar en geen halfpension.

29 juli