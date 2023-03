Komst Waalhavenbrug hoogst onzeker: is 1,1 miljoen extra voor rolstoelers toch te veel?

Poll: Is 1,1 miljoen te veel geld om brug ‘inclusieproof’ te maken óf kent toegankelijkheid geen prijs?

1,1 miljoen voor ‘symboolbrug’ - zonde van het geld óf de prijs die we moeten betalen voor inclusie?

Nee, menen oppositiepartijen die er nu geen brug willen. Zij zien dan liever een toegankelijke wandelroute. Ook coalitiepartner D66 vindt het te duur. Die houdt als enige vast aan het oude ontwerp, dat niet geschikt is voor mensen die slecht ter been zijn.

Conclusie is dat er voorlopig voor geen enkel bruggenplan genoeg steun is. Na jaren discussie bleek het begin dit jaar mogelijk aan de Waalhaven een toegankelijke brug met liftbaan te bouwen. Dan wel voor 3,7 miljoen euro, 1,1 miljoen euro meer dan in het plan met alleen trappen.