Kop-staartbotsing op de A73: bestuurder naar het ziekenhuis

Visser stralend middelpunt van onverwacht succesde­buut AWC

Boy Visser schoot zichzelf zaterdag met een rake vrije trap de geschiedenisboeken van AWC in. Zijn goal is het eerste doelpunt ooit van de Wijchense club in de derde divisie. Voor de 31-jarige aanvallende middenvelder extra speciaal, omdat hij eerder juist vertrok bij zijn jeugdliefde om op hoger niveau te kunnen voetballen.