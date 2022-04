Koude ontvangst voor idee ‘voordelige’ skeelerbaan in Heumen

Deuren van iconische Nijmeegse speelgoed­win­kel sluiten na 39 jaar voorgoed: ‘Ik ben gaan roken van de stress’

NIJMEGEN - De herkenbare blauwe luifel van speelgoedwinkel De Engelbewaarder is nu nog uitgeklapt. Maar de zaak in de Lange Hezelstraat, bekend van het houten speelgoed, sluit binnenkort voorgoed haar deuren. Na 39 jaar. ,,Voor mij is het goed zo, het is fantastisch geweest.”

12 april